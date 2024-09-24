Прежним местом работы украинца был Мемфис, где он работал ассистентом главного тренера с 2018 по 2024 год

Украинский специалист Виталий Потапенко вошел в тренерский штаб Детройта, где будет работать в должности помощника главного тренера команды Джей Би Бикерстаффа.

Помимо Потапенко, в тренерский штаб Дейтройта вошли Люк Уолтон, Сидни Лоу, Фред Уинсон, Кевин Берлесон, Джером Аллен и Джош Эстес.

В бытность игровой карьеры Потапенко выступал в НБА с 1996 по 2007 год. Он защищал цвета Кливленда, Бостона, Сиэтла и Сакраменто.

На протяжении уже тренерской карьеры украинец работал ассистентом главного тренера в Кливленде (2013 — 2017) и Мемфисе (2018 — 2024).

Детройт в прошлом сезоне финишировал последним в Восточной Конференции, выиграв лишь 14 поединков из 82-х в регулярном чемпионате НБА.

Новый сезон НБА Детройт официально откроет в ночь с 23 по 24 октября поединком на домашнем паркете против Индианы.

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