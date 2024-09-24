Чэнду. 19-летний Шан Цзюньчэн выиграл свой дебютный титул ATP

Китайский теннисист стал чемпионом на домашних соревнованиях

Чэнду, Китай • 18-24 сентября • хард • $1,269,245

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Шан Цзюньчэн (Китай) – Лоренцо Музетти (Италия, 1) 7:6(4), 6:1

Китайский теннисист успешно провёл свой дебютный финал на уровне ATP и записал в свой актив третью в карьере победу над соперником из топ-20 рейтинга.

Путь к победе:

R32: Кэй Нисикори (Япония) 6:4, 6:4

R16: Роман Сафиуллин (-, 8) 5:7, 6:3, 6:3

QF: Александр Бублик (Казахстан, 2) 6:4, 7:6(8)

SF: Янник Ганфманн (Германия) 6:4, 6:4

FR: Лоренцо Музетти (Италия, 1) 7:6(4), 6:1

Шан Цзюньчэн стал первым игроком 2005 года рождения, который смог победить на турнире уровня ATP. Также китайский теннисист повторил успех своего соотечественника У Ибина, который в прошлом году выиграл титул на турнире ATP 250 в Далласе.

Лоренцо Музетти проиграл третий из трёх сыгранных финалов в этом году. Напомним, что в активе итальянца два титула ATP, которые он выиграл в 2022 году.

По итогам турнира в Чэнду Шан Цзюньчэн обновит свой персональный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 55-е место.

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