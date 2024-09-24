Эндрю Шовлин о неудачах Mercedes в Сингапуре

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин подвёл итоги неудачного выступления в Сингапуре…

Эндрю Шовлин: «Квалифицировавшись в пределах пары десятых от Норриса и Ферстаппена, мы надеялись побороться за подиум и на старте поставили Льюису шины Soft в попытке отыграть позиции на первом круге. К сожалению, из-за нехватки скорости и невозможности контролировать температуру задних шин, это решение оказалось неверным, а гонка для Льюиса – очень непростой.

Джордж Расселл придерживался оборонительной стратегии. Мы должны были выбирать сражения, в которых участвуем. Было ясно, что мы нам не хватит скорости, чтобы бороться с Оскаром Пиастри из McLaren. Он был гораздо быстрее, имел более свежие шины, сдержать его было невозможно. Но Джорджу удалось минимизировать потери, сдержав натиск Шарля Леклера на Ferrari.

В некоторые моменты по ходу уик-энда мы были конкурентоспособны и знаем, что в определённых ситуациях у машины есть темп. На следующий этап в Остин мы привезём множество новинок и надеемся, что это позволит нам приблизиться к борьбе за первое место».

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