Где продолжит карьеру Макс Ферстаппен в 2026 году

Макс Ферстаппен, трехкратный чемпион мира в Формуле-1, приближается к решающему моменту своей карьеры. С 2026 года в силе будет новый технический регламент, который может кардинально изменить расстановку сил в пелотоне. Контракт Ферстаппена с Red Bull рассчитан до конца 2028 года, но уже после сезона-2025 он имеет возможность покинуть команду. Это связано с пунктом в договоре, который позволяет разорвать его при определенных условиях, в частности – если пилот или команда не будут в числе лидеров. Возможное будущее Макса обсуждается на всех уровнях – от остаться в Red Bull до перерыва в гонках. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Сценарий 1: Остаться в Red Bull

Red Bull – родной дом Ферстаппена, где он стал звездой. Несмотря на уход ключевых фигур, включая инженера Эдриана Ньюи, команда продолжает оставаться конкурентоспособной. Правда, кооперация с Ford по созданию новых двигателей вызывает беспокойство – ходят слухи, что Red Bull уступает конкурентам в технологической гонке. Однако статус Ферстаппена внутри коллектива остается непоколебим: он первый номер, команда построена вокруг него. Это дает стабильность и комфорт, чего может не быть в другой команде.

Сценарий 2: Перейти в Mercedes

Мерседес – команда, способная предложить Ферстаппену не только лучший мотор, но и чемпионский опыт. Немецкий производитель якобы лидирует в разработке силовой установки нового поколения, и уже удовлетворил партнеров вроде McLaren. Также Мерседес якобы готов пожертвовать текущими пилотами ради подписания Макса. При этом в команде остаются руководители, которые выстроили эпоху доминирования с Хэмилтоном, а значит – знают, как бороться за титулы. Перейти в Mercedes – логичный шаг для того, кто хочет побеждать и в новых условиях.

Сценарий 3: Астон Мартин как риск и перспектива

Астон Мартин строит мощную базу для будущего, привлекая таких специалистов, как Эдриан Ньюи. Команда уже вложилась в современную инфраструктуру, включая аэродинамическую трубу. Ходят слухи, что владельцы готовы предложить Ферстаппену контракт на пять лет с суммой в миллиард евро. Однако 2026 год может оказаться преждевременным для титульных амбиций. В отличие от Mercedes, здесь успех еще только строится. Для Макса переход в Астон – это ставка на долгосрочную перспективу, но и значительный риск.

Сценарий 4: Годичный перерыв

Редкий, но потенциально выигрышный ход – взять паузу. Ферстаппен не раз заявлял, что его утомляют избыточные обязательства в Формуле-1: интервью, график, запреты, давление. Возможно, год без гонок поможет ему отдохнуть и оценить новую реальность в чемпионате. Тем более у него недавно родился ребенок, и пауза могла бы стать логичным решением. За год пилот не потеряет форму, но получит уникальную возможность выбирать команду по результатам первого сезона новой эры Формулы-1.

Выбор за Ферстаппеном

Макс Ферстаппен стоит на пороге ключевого этапа своей карьеры. С 2026 года Формула-1 изменится, и от его выбора зависит не только его успех, но и расстановка сил в чемпионате. Остаться в Red Bull, уйти в Mercedes или Aston Martin, а может – взять паузу? Каждый сценарий имеет как плюсы, так и риски. Но ясно одно – Формула-1 2026 года будет другой, и внимание всего мира будет приковано к решению одного человека.

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