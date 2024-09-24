«Хочу большего». Дюбуа признался, готов ли к реваншу против Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Британский боксер в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) высказался о возможности проведения реванша против Энтони Джошуа (28-4, 25 KO):

«Да, если реванш произойдет в будущем, то я готов. Я хочу пойти на это. Я хочу большего в следующий раз. Я знаю, где мне нужно совершенствоваться, поэтому как чемпион и боец я хочу каждый раз доказывать людям, что они ошибаются, и это то, что мы делаем…

Я думаю, что я мог бы, я могу выступить намного лучше, чем это. Это было отличное шоу, но в следующий раз, я думаю, я буду более хладнокровным».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua