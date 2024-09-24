Главный тренер МЮ высказался о возвращении в игру защитника команды Шоу

Не могу сказать конкретной даты (с)
Фото: manutd.com
Эрик тен Хаг, тренер "Манчестер Юнайтед", высказался о состоянии здоровья защитника команды Люка Шоу.
"Еще до октябрьского международного перерыва? Возможно, наверное…, но не могу сказать конкретной даты. Сейчас я не могу этого гарантировать".
Напомним, что 13 августа руководство "Манчестер Юнайтед" сообщило, что Люк получил травму икры в начале предсезонной подготовки.
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