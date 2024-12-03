«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик рассказал о своем физическом состоянии после победы над Тайсоном Фьюри в майском поединке.

«Бокс – очень опасный вид спорта. Я маленький человек, а Тайсон – большой. У нас будет очень тяжелый реванш, бокс – это не игра. После первого боя, когда я возвращался домой, то мое тело как будто просило: «Не делай этого больше», – вспоминает Усик.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua