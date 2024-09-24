Ferrari привезёт в Остин последние новинки в этом сезоне

До конца сезона Формулы 1 остаётся шесть этапов, и команды постепенно переключаются на работу с машинами 2025 года. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр рассказал, что на предстоящий Гран При США в Остине команда привезёт последние в этом году технические обновления SF-24.

Фредерик Вассёр: «Мы уже начали разработку машины для следующего сезона. Однако мы постараемся подготовить небольшие обновления к следующему этапу. Скорее всего, это будет последнее обновление в сезоне. Не только у нас, но и у всех команд.

Отрывы в первой четвёрке команд минимальные. Посмотрим, повлияют ли на что-то эти новинки».

Оценивая выступления Ferrari в Сингапуре, Вассёр сказал: «Я не хочу никого обвинять, но нам нужно стать более сосредоточенными и стабильнее проводить уик-энды. Думаю, все со мной согласятся, что как только ты допускаешь в тренировке даже малейшую ошибку, то отыграться становится достаточно сложно.

Воскресная гонка получилась хорошей. Шарль и Карлос демонстрировал высокий темп, хотя поначалу их несколько сдерживали, но мы можем быть довольны стратегией и контролем износа резины на нескольких прошедших этапах. Теперь в нашем распоряжении есть несколько недель, чтобы подготовиться к шести оставшимся гонкам».

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