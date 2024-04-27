Валттери Боттас крутит педали в Южной Африке

Надо полагать, многим было бы интересно услышать комментарии Валттери Боттаса о многолетнем контракте Нико Хюлкенберга с Sauber/Audi, однако, что думает финн по этому поводу, мы пока не знаем.

Вероятно, Валттери сейчас просто не до этого, потому что он занят другим делом, более важным для него именно сейчас.

Те, кто следит за его активностью в социальных сетях, знают, что в этот уик-энд он крутит педали где-то в Южной Африке, а если точнее, сегодня он принял участие в 100-мильной гравийной гонке Swatberg 100.

Вот как это в субботу вечером прокомментировал сам Боттас: «Гонку проехали – это были 170 км по гравийным дорогам на высоте до 2900 м над уровнем моря. Но какой это фантастический маршрут! Хоть он и тяжёлый, но очень живописный. В своей возрастной группе я финишировал 8-м, следовательно, прошёл квалификацию для выступений на этапах чемпионата мира по гравийным велогонкам. А героем дня стала Тиффани Кромвелл, выигравшая женскую гонку! Молодец!

Нескольких фотографий недостаточно, чтобы передать всю красоту Южной Африки, но верьте мне, это было незабываемо!»

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