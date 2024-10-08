Даниил Квят настроен оптимистично

В этом году Даниил Квят выступает за Lamborghini в гонках на выносливость. Пока заводская команда больших успехов не добилась, но всё только начинается – Даниил считает, что в 2025-м у Lamborghini есть шанс побороться за победы.

Даниил Квят: «Впереди много работы, не стоит забывать, что это наш первый год. Программа тестов перед началом сезона была очень короткой, многие омологированные области не были оптимизированы и оказались довольно сырыми.

Мы очень чисто выступили в Ле-Мане, что очень хорошо для команды, прошли в Гиперпоул в Фудзи – раньше нам не хватало скорости, а теперь мы «поставили галочку». Это значит, что всё возможно, но нужно подумать о том, что мы можем улучшить.

Надеюсь, новинки позволят нам бороться за первую пятерку и победы. Это цель, моя цель. Посмотрим, чем закончится сезон. К сожалению, пока мы не можем сказать, что выступаем стабильно. Многое нужно проанализировать, понять, почему в Фудзи мы выступили именно так. У нас не может быть больших ожиданий от этапа в Бахрейне, так что мы сможем работать без прессинга».

Источник