Компани в Баварии ввел новые правила для игроков

Новые правила

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани активно работает над созданием сильной и сплоченной команды. С этой целью он ввел ряд новых внутренних правил, направленных на повышение дисциплины и ответственности каждого игрока.

Одним из ключевых нововведений стало новое наказание за опоздание на тренировку. Вместо финансовых штрафов, игроки, которые не успевают на начало занятия, должны оставаться на тренировочной площадке по крайней мере столько же, сколько тренер (футболисты обычно уходят в 13:00 после утренней тренировки, тогда как Компани – до 16:00).

Кроме того, тренер ввел новые правила относительно участия игроков в видео/фотосессиях. Футболисты, которые опаздывают на них, будут лишены возможности принять в них участие.

Другим важным аспектом новой системы является коммуникация между тренером и игроками. Венсан регулярно отправляет состав команды на матч во внутренний чат, но при этом избегает публичных объявлений о сложных решениях. Если футболист не попал в основу, тренер обязательно будет проводить с ним индивидуальный разговор.

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