А где Беринчик? Объявлен андеркард мегафайта Александр Усик – Тайсон Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх в своих социальных сетях обнародовал андеркард суперпоединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Большое шоу бокса запланировано на 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Свой поединок в Аравии проведет украинский боксер Сергей Богачук, который встретится с Исраилом Мадримовым.

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Была информация, что на защиту титула WBC в андеркарде Усика и Фьюри выйдет еще один представитель Украины – Денис Беринчик. Он должен был драться с Джо Кординой. Однако пока их противостояние не указано, впрочем как и файт между Мартином Баколе и Чжаном Чжилеем.

Андеркард поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри

Сергей Богачук – Исраил Мадримов

Мозес Итаума – Демси Маккин

Джонни Фишер – Дэвид Аллен

Деннис Макканн – Питер Макгрейл

Исаак Лоу – Ли Макгрегор

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