«Сент-Луис» обыграл «Сиэтл» в первом матче в сезоне

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич (в белом) против форварда «Сиэтла» Джейдена Шварца. Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Эта игра стала для обеих команд первой в сезоне-2024/25.

У гостей сделал дубль Джордан Кайру, еще один гол забил Филип Броберг. У хозяев отличились Винс Данн и Эли Толванен.

«Сент-Луис» проведет следующий матч 11 октября против «Сан-Хосе». «Сиэтл» 13 октября встретится с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Голы: Данн — 1 (Эберле), 20:27 — 1:0. Толванен — 1 (Эванс, Борген), 22:20 — 2:0. Кайру — 1 (бол., Томас, Фолк), 33:42 — 2:1. Броберг — 1 (Фолк, Холлоуэй), 35:17 — 2:2. Кайру — 2 (Тексье), 35:37 — 2:3.

Вратари: Грубауэр (58:18) — Биннингтон.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 32 (11+17+4) — 25 (6+13+6).

Наши: — – Бучневич (18.37/3/+1), Торопченко (9.40/0/0).

8 октября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Источник