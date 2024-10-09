Чжоу: Я сосредоточен только на Формуле 1

В конце сезона истекает срок действия контракта Гуаньюя Чжоу с Sauber, и всё идёт к тому, что китайский гонщик не выйдет на старт в 2025-м. Чжоу рассказал, что готов взять паузу на следующий сезон и попытаться вернуться в Формулу 1 в 2026 году.

Гуаньюй Чжоу: «В данный момент Формула 1 остаётся моим приоритетом. Но если не удастся подписать контракт, тогда нужно быть готовым изучить другие варианты.

Я в том положении, что если мне нужно подождать один год, то я подожду. Но если для возвращения мне придётся ждать больше года или двух, то тогда, вероятно, я уйду из Формулы 1. Но в данный момент я сосредоточен только на Формуле 1».

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