Челси Мудрика сыграл вничью с Астон Виллой, Эвертон одолел Брентфорд: результаты матчей АПЛ

27 апреля в 35 туре английской Премьер-лиги состоялось шесть матчей.

Эвертон за три тура до завершения чемпионата гарантировал себе место на следующий сезон — имеет 11 очков преимущества над Лутоном, находящимся на 18 строчке в турнирной таблице.

Шеффилд Юнайтед после разгромного поражения от Ньюкасла лишился математических шансов остаться в АПЛ.

> Чемпионат Англии – АПЛ 35 тур, 27 апреля

Эвертон — Брентфорд 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 60 Гует

Защитник Эвертона Виталий Миколенко пропустил игру из-за травмы. Ранее, наставник Эвертона Шон Дайч сделал нелестный прогноз по восстановлению украинца. Другой украинец Егор Ярмолюк вышел на замену в составе Брентфорда на 78 минуте игры.

Астон Вилла — Челси 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 — 4 Кукурелья (автогол), 2:0 — 42 Роджерс, 2:1 — 62 Мадуэке, 2:2 — 81 Галлагер

Вингер Челси Михаил Мудрик провел на поле весь матч. На 82-й минуте он получил желтую карточку за толчок в спину соперника, выбегавшего в потенциально опасную контратаку. На 90+5 минуте Аксель Дисаси забил победный гол Челси, но после просмотра ВАР арбитр отменил его из-за нарушения правил в атаке. Ливерпуль 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 — 43 Боуэн, 1:1 — 48 Робертсон, 1:2 — 65 Ареола (авт), 2:2 — 77 Антонио

Вулвергемптон — Лутон 2:1 (1:0)

Голлы: 1:0 — 39 Хван Чи Чхан, 2:0 — 50 Тоти, 2:1 — 81 Моррис

Манчестер Юнайтед — Бернли 1:1 (0:0)

Голлы: 1:0 — 79 Антони, 1:1 — 87 Амдуни (пен)

Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед 5:1 (1:1)

Голы: 0:1 — 5 Ахмедходжич, 1:1 — 26 Исаак

Фулгем — Кристал Пелес 1:1 (0:0)

Голлы: 1:0 — 53 Муниз, 1:1 — 87 Шлупп

Большинство команд АПЛ уже провели свои матчи 35 тура. В воскресенье, 28 апреля, состоятся поединки Борнмут. Брайтон, Тоттенхэм — Арсенал и Ноттингем Форест — Манчестер Сити.

Турнирная таблица АПЛ

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