Джокер Маркос Леонардо, 6 сейвов Трубина. Бенфика — Брага 3:1. Обзор матча и видео голов

Орлы оформили волевую викторию
Фото — Sport Lisboa e Benfica
Лиссабонский клуб не мог сравнять счет до 71-й минуты, пока на поле не вышел Маркос Леонардо. Именно его дубль стал основным вкладом в победу "красных".
Подопечные Шмидта активно били по воротам (21), но только в шести случаях попали в створ.
Команда Трубина гарантировала серебряные награды и путевку в квалификацию ЛЧ. Шансы на чемпионство остаются, но это больше о теоретической вероятности.
Смотрите обзор матча 31-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" — "Брага"
Лиссабон. Эштадиу да Луж
Бенфика – Брага 3:1
Голы: Маркос Леонардо, 70, 90+5, Нерес, 85 – Орта, 28
Удаление: Виктор Гомес, 89 (Брага)