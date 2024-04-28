Джокер Маркос Леонардо, 6 сейвов Трубина. Бенфика — Брага 3:1. Обзор матча и видео голов

Орлы оформили волевую викторию

Фото — Sport Lisboa e Benfica

Лиссабонский клуб не мог сравнять счет до 71-й минуты, пока на поле не вышел Маркос Леонардо. Именно его дубль стал основным вкладом в победу "красных".

Подопечные Шмидта активно били по воротам (21), но только в шести случаях попали в створ.

Команда Трубина гарантировала серебряные награды и путевку в квалификацию ЛЧ. Шансы на чемпионство остаются, но это больше о теоретической вероятности.

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Смотрите обзор матча 31-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" — "Брага"

Лиссабон. Эштадиу да Луж

Бенфика – Брага 3:1

Голы: Маркос Леонардо, 70, 90+5, Нерес, 85 – Орта, 28

Удаление: Виктор Гомес, 89 (Брага)

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