Ханчжоу. Чилич стал самым низкорейтинговым чемпионом в Туре

Марин Чилич выиграл титул на турнире ATP 250 в Китае

Ханчжоу, Китай • 28-24 сентября • хард • $1,081,395

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Марин Чилич (Хорватия, WC) – Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) 7:6(5), 7:6(5)

Хорватский теннисист, в августе вернувшийся на корт после двух операций на колене за последние полтора года, выиграл свой 21-й титул ATP в карьере и первый с 2021 года. Наопним, что в четвертьфинале Чилич отыграл два матчбола.

Путь к победе:

R32: Закари Свайда (США) 5:7, 6:3, 6:0

R16: Ёсихито Нисиока (Япония, 8) 6:4, 6:1

QF: Ясутака Утияма (Япония, Q) 6:2, 6:7(4), 7:6(5)

SF: Брэндон Накашима (США, 4) 6:4, 7:6(6)

FR: Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) 7:6(5), 7:6(5)

Марин Чилич, занимающий 777-е место в мировом рейтинге до выступления в Ханчжоу, стал самым низкорейтинговым в истории Тура (с 1990 года), которому удалось победить на турнире ATP. Ранее этот рекорд принадлежал Ллейтону Хьюитту, который в 1998 году выиграл титул в Аделаиде, занимая 550-ю строчку в рейтинге.

Благодаря титулу в Ханчжоу Марин Чилич поднялся на 212-ю позицию в мировом рейтинге. Напомним, что персональным рекордом 35-летнего хорвата является третье место в январе 2018 года.

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