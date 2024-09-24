Барселона — Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

“Барселона” — “Хетафе”: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.09.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

"Барселона" попытается продолжить свой идеальный старт Примеры в противостоянии с одним из аутсайдеров лиги.

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"Хетафе" набрал 4 очка в 6 турах, забив только 3 гола. Его состав ограничен, и вдобавок синие ни разу в 21 веке не победили на поле "Барсы". Со стороны они — максимально удобный соперник.

Каталонцы, в свою очередь, оступились в Лиге чемпионов с "Монако" (1:2), где всех подставил удалением на 10-й минуте Эрик Гарсия, но в Ла Лиге выиграли 6 матчей из 6, демонстрируя поразительную результативнсть. У Левандовского — 6 голов, у Рафиньи — 5, у Ямаля — 5 ассистов.

Удастся ли звездам "Барсы" улучшить свои цифры с "Хетафе" – это мы узнаем в среду , 25 сентября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 4 . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча

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