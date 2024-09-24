Бывший боксер: «Джошуа пора заканчивать. Что еще он должен доказать?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Мэттью Маклин, бывший британский боксер, а ныне эксперт и комментатор, считает, что Энтони Джошуа после поражения от Даниэля Дюбуа стоит подумать о завершении карьеры, учитывая риски для здоровья.

«Джошуа 34 года, у него была невероятная карьера. Он достиг большего, чем может мечтать любой боксер. Что еще он должен доказать? И заработал столько, что его правнуки будут жить хорошо. Ему пора заканчивать».

«Бокс – не футбол, тут ты не можешь уйти в другой клуб, возможно, нижнего дивизиона, чтобы играть и получать удовольствие. Бокс – жестокий спорт, и здесь тебя могут нокаутировать, нанеся вред здоровью. Но, конечно, завершить карьеру – это тяжелое решение. Нужно оценивать сотрясения мозга и другие серьезные травмы», – сказал Маклин.

Сам Джошуа после боя с Дюбуа дал понять, что не собирается завершать карьеру и хочет снова стать чемпионом.

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sport.ua