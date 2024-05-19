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Футбол

Лунин сыграет в Ла Лиге после 4-х подряд матчей на скамейке запасных

Решили дать игровую практику перед финалом

Лунин сыграет в Ла Лиге после 4-х подряд матчей на скамейке запасных

Getty Images / Global Images Ukraine

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