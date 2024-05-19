Футбол
Лунин сыграет в Ла Лиге после 4-х подряд матчей на скамейке запасных
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«Эта игра все еще в моей голове». Кузнецов и Орлов переживают вылет из Кубка Стэнли
Кузнецов и Орлов оценили сезон в НХЛ после вылета из Кубка Стэнли Евгений Кузнецов (второй слева) вместе...
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Брайтон нашел замену Де Дзерби в Чемпионшипе
Если быть точнее, в команде уже новичка АПЛ Getty Images/Global Images Ukraine “Брайтон” подыскал...
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Барселона — Райо Вальекано: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Начало о 20:00 Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto Сегодня пройдет матч 37-го...
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«Эдмонтон» установил рекорд плей-офф НХЛ в XXI веке
Игроки «Эдмонтона». Фото USA Today Sports «Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в шестом матче серии второго...