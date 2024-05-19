Зак Браун: Скорость позволяет бороться за победу

По мнению Зака Брауна, исполнительного директора McLaren Racing, скорость машины MCL38 позволяет надеяться, что у обоих гонщиков его команды будут шансы на победу.

Зак Браун: «Думаю, у всех гонщиков, кто стартует с первых пяти позиций, есть шанс на победу – к счастью, обе машины McLaren в этой первой пятёрке. Правда, мы поставили Оскара Пиастри в не самое выгодное положение, допустив вчера ошибку в выборе тактики, но считаю, что у нас две одинаково быстрые машины.

И хотя вокруг стартуют тоже очень быстрые машины, будем надеяться, что мы увидим яркую гонку. Думаю, что темп позволит нам побороться за победу, хотя Оскару ещё предстоит отыграть несколько позиций, а. также посмотрим, что Ландо удастся предпринять на старте».

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