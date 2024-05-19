Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

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Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

В 9-м раунде Александр Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона от нокаута. Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113.

Благодаря этой победе Усик стал обладателем чемпионских поясов в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, WBC и IBF. Эти четыре титула оказались в руках одного бойца впервые за почти 25 лет, когда ими владел Леннокс Льюис.

Однако абсолютом Александр будет не долго. Как сообщает журналист Дэн Рафаэль, титул IBF Усик потеряет менее, чем через две недели.

Дело в том, что, по мнению федерации, обязательная защита титула IBF в супертяжелом весе против Филипа Хрговича (17–0, 14 KO) просрочена. С хорватом должен был драться именно Усик. 1 июня Хргович будет драться с Даниэлем Дюбуа за пояс IBF.

Промоутер Усика Александр Красюк еще до старта поединка с Фьюри прокомментировал возможные лишение чемпиона пояса IBF:

– Какая ситуация с IBF? Кто бы ни выиграл – федерация заберет пояс?

– Мы не получали финального решения от IBF. По-нормальному должно быть так: после боя, когда будет известен победитель, IBF должна обязать провести поединок с обязательным претендентом.

Если чемпион откажется проводить защиту – тогда его лишат пояса и объявят о бое за титул. Так случается по-нормальному. Но мы должны подождать и посмотреть, как все сложится в этот раз, – сказал Красюк.

Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде

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