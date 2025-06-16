МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер раскритиковал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.

«Посмотрите на этого парня, Сауля Альвареса. Я расскажу вам всю правду о нем. Этот ублюдок был легкой добычей. Проще простого. Вы все хвалите этого парня, но он – ничтожество. Мне было почти 40, и я легко справился с этим парнем», – сказал Мейвезер.

Ранее легендарный американский боксер Флойд Мейвезер назвал лучшего супертяжеловеса в истории бокса, выделив Холмса.

sport.ua