Челси – Лос-Анджелес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

Для украинских болельщиков немалую интригу в этом матче будет составлять тот факт, выйдет ли в стартовом составе на игру Артем Смоляков. "Лос-Анджелес" далеко не фаворит этого матча, однако точно попытается навязать борьбу "Челси" на родной земле.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 16 июня.

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Клубный Чемпионат Мира. Группа D. 1 тур

16 июня. 22:00. Атланта. "Мерседес-Бенц Стедиум"

Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Трансляция: Суспільне Спорт

Трансляция матча

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Трансляция матча “Челси” — “Лос-Анджелес” Смотреть трансляцию

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