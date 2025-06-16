Теннис в Берлине 2025: Сабаленка, Гауфф и Пегула на старте

С 16 по 22 июня 2025 года в Берлине пройдет одно из главных событий травяного теннисного сезона — Berlin Tennis Open 2025 by Hylo. Турнир состоится на знаменитом стадионе Штеффи Граф и станет генеральной репетицией перед Wimbledon. В этом году в столицу Германии съехались ведущие теннисистки мира: Аріна Сабаленка, Коко Гауфф, Джессика Пегула и Жасмин Паоліні. Престиж турнира поддерживают плотный график матчей и насыщенный состав участниц, что делает соревнование обязательным к просмотру для любителей женского тенниса. Финалы в одиночном и парном разрядах назначены на 22 июня, и ожидаются настоящие битвы на траве.

Про это сообщает сайт euro.com.ua

В основной сетке турнира сыграют 28 теннисисток, в том числе те, кто прошел через квалификацию. По итогам отборочных матчей в основную сетку пробились София Кенин, Ашлин Крюгер, Катерина Синякова, Анастасия Потапова, Ван Синью и Ребека Масарова. Дополнительную путевку получила Онс Жабер, став “лаки лузером” после поражения от Ван Синью. Такое распределение мест делает турнир интригующим и непредсказуемым. Организаторы обеспечили максимальную прозрачность расписания и доступ к трансляциям, чтобы фанаты по всему миру могли следить за игрой своих кумиров.

Главные участницы Berlin Tennis Open 2025

В этом году в турнире заявлены сильнейшие теннисистки, а также перспективные спортсменки по специальным приглашениям:

Топ сеяные:

Арина Собаленка (WTA №1, Беларусь)

Коко Гауфф (США)

Джессика Пегула (США)

Жасмин Паоліні (Италия)

Чжен Циньвэнь (Китай)

Мэдисон Киз (США)

Мирра Андреева (Россия)

Паула Бадоса (Испания)

Уайлд-карды:

Наоми Осака (Япония)

Бьянка Андрееску (Канада)

Ева Лис (Германия)

По защищенному рейтингу:

Маркета Вондроушова (Чехия)

Такое сочетание звезд и талантливой молодежи обеспечивает зрелищные матчи и насыщенную турнирную борьбу.

Расписание матчей и особенности турнира

Игры пройдут на натуральном травяном покрытии, что делает турнир важным в подготовке к Wimbledon. Основные матчи будут проводиться на центральном корте Steffi-Graf-Stadion.

Дата Раунд Время начала матчей 16 июня 1/16 финала 11:30 / 16:00 / 17:30 17 июня 1/16 финала 11:30 / 16:00 / 17:30 18–19 июня 1/8 финала 11:30 / 16:00 / 17:30 20 июня 1/4 финала 11:30 / 16:00 21 июня Полуфиналы 12:00 / 14:30 22 июня Финалы С 12:00

Четыре лучших теннисистки посева (Сабаленка, Гауфф, Пегула, Паоліні) начинают выступление сразу со второго раунда.

Парный турнир и борьба за титул

В парной сетке участвуют 16 дуэтов, и внимание приковано к американскому тандему Гауфф/Пегула, которые считаются фаворитами. У немецкой пары Ева Лис/Юле Нимайер есть шанс проявить себя на родной земле. Финал парного разряда пройдет 22 июня сразу после одиночного финала. Ожидается, что напряженные розыгрыши и командная тактика сделают этот матч не менее зрелищным, чем индивидуальные встречи.

Трансляции и где смотреть

Следить за турниром смогут зрители во всем мире. В Германии ServusTV покажет ключевые матчи в прямом эфире, а все поединки будут доступны на DAZN. Международные зрители смогут смотреть Berlin Tennis Open 2025 на Eurosport, Tennis Channel (США) и WTA TV. Такой масштабный охват позволяет не пропустить ни одного важного события на турнире.

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