Теннис в Берлине 2025: Сабаленка, Гауфф и Пегула на старте

С 16 по 22 июня 2025 года в Берлине пройдет одно из главных событий травяного теннисного сезона — Berlin Tennis Open 2025 by Hylo. Турнир состоится на знаменитом стадионе Штеффи Граф и станет генеральной репетицией перед Wimbledon. В этом году в столицу Германии съехались ведущие теннисистки мира: Аріна Сабаленка, Коко Гауфф, Джессика Пегула и Жасмин Паоліні. Престиж турнира поддерживают плотный график матчей и насыщенный состав участниц, что делает соревнование обязательным к просмотру для любителей женского тенниса. Финалы в одиночном и парном разрядах назначены на 22 июня, и ожидаются настоящие битвы на траве.
Про это сообщает сайт euro.com.ua
В основной сетке турнира сыграют 28 теннисисток, в том числе те, кто прошел через квалификацию. По итогам отборочных матчей в основную сетку пробились София Кенин, Ашлин Крюгер, Катерина Синякова, Анастасия Потапова, Ван Синью и Ребека Масарова. Дополнительную путевку получила Онс Жабер, став “лаки лузером” после поражения от Ван Синью. Такое распределение мест делает турнир интригующим и непредсказуемым. Организаторы обеспечили максимальную прозрачность расписания и доступ к трансляциям, чтобы фанаты по всему миру могли следить за игрой своих кумиров.
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Главные участницы Berlin Tennis Open 2025
В этом году в турнире заявлены сильнейшие теннисистки, а также перспективные спортсменки по специальным приглашениям:
Топ сеяные:
- Арина Собаленка (WTA №1, Беларусь)
- Коко Гауфф (США)
- Джессика Пегула (США)
- Жасмин Паоліні (Италия)
- Чжен Циньвэнь (Китай)
- Мэдисон Киз (США)
- Мирра Андреева (Россия)
- Паула Бадоса (Испания)
Уайлд-карды:
- Наоми Осака (Япония)
- Бьянка Андрееску (Канада)
- Ева Лис (Германия)
По защищенному рейтингу:
- Маркета Вондроушова (Чехия)
Такое сочетание звезд и талантливой молодежи обеспечивает зрелищные матчи и насыщенную турнирную борьбу.
Расписание матчей и особенности турнира
Игры пройдут на натуральном травяном покрытии, что делает турнир важным в подготовке к Wimbledon. Основные матчи будут проводиться на центральном корте Steffi-Graf-Stadion.
|Дата
|Раунд
|Время начала матчей
|16 июня
|1/16 финала
|11:30 / 16:00 / 17:30
|17 июня
|1/16 финала
|11:30 / 16:00 / 17:30
|18–19 июня
|1/8 финала
|11:30 / 16:00 / 17:30
|20 июня
|1/4 финала
|11:30 / 16:00
|21 июня
|Полуфиналы
|12:00 / 14:30
|22 июня
|Финалы
|С 12:00
Четыре лучших теннисистки посева (Сабаленка, Гауфф, Пегула, Паоліні) начинают выступление сразу со второго раунда.
Парный турнир и борьба за титул
В парной сетке участвуют 16 дуэтов, и внимание приковано к американскому тандему Гауфф/Пегула, которые считаются фаворитами. У немецкой пары Ева Лис/Юле Нимайер есть шанс проявить себя на родной земле. Финал парного разряда пройдет 22 июня сразу после одиночного финала. Ожидается, что напряженные розыгрыши и командная тактика сделают этот матч не менее зрелищным, чем индивидуальные встречи.
Трансляции и где смотреть
Следить за турниром смогут зрители во всем мире. В Германии ServusTV покажет ключевые матчи в прямом эфире, а все поединки будут доступны на DAZN. Международные зрители смогут смотреть Berlin Tennis Open 2025 на Eurosport, Tennis Channel (США) и WTA TV. Такой масштабный охват позволяет не пропустить ни одного важного события на турнире.
Напомним, мы также писали о том, как канадец с украинскими корнями выиграл свой дебютный титул.