Хертогенбос. Канадец с украинскими корнями выиграл свой дебютный титул ATP

Габриэль Диалло стал чемпионом на турнире в Нидерландах
Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • €733,665
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Габриэль Диалло (Канада) – Зизу Бергс (Бельгия) 7:5, 7:6(8)
Канадский теннисист третий раз подряд обыграл Бергса и это призошло на трех разных покрытиях. В 2022 году они встречались на хардовом “челленджере” в Ванкувере, а в этом сезоне – на грунтовом “Мастерсе” в Мадриде.
Путь к титулу:
R32: Александар Вукич (Австралия) 7:5, 7:6(2)
R16: Джордан Томпсон (Австралия, 6) 4:6, 6:1, 7:5 – отыграл 2 матчбола
QF: Карен Хачанов (-, 3) 7:6(6), 6:4
SF: Уго Умбер (Франция, 2) 6:3, 7:6(4)
FR: Зизу Бергс (Бельгия) 7:5, 7:6(8)
Габриэль Диалло провел второй финал на уровне Тура и выиграл свой первый трофей. В прошлом году 23-летний канадец уступил в решающем матче на турнире ATP 250 в Алматы.
Зизу Бергс сегодня также играл свой второй финал на турнирах ATP и боролся за дебютный титул. В начале этого сезона 26-летний бельгиец проиграл Гаэлю Монфису в финале турнира АТР 250 в Окленде.
Диалло по итогам соревнований в Нидерландах дебютирует в топ-50 мирового рейтинга, поднявшись на 44-е место, а Бергс повторит свой персональный рекорд на 49-й позиции.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua