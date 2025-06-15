Хертогенбос. Канадец с украинскими корнями выиграл свой дебютный титул ATP

Габриэль Диалло стал чемпионом на турнире в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • €733,665

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Габриэль Диалло (Канада) – Зизу Бергс (Бельгия) 7:5, 7:6(8)

Канадский теннисист третий раз подряд обыграл Бергса и это призошло на трех разных покрытиях. В 2022 году они встречались на хардовом “челленджере” в Ванкувере, а в этом сезоне – на грунтовом “Мастерсе” в Мадриде.

Путь к титулу:

R32: Александар Вукич (Австралия) 7:5, 7:6(2)

R16: Джордан Томпсон (Австралия, 6) 4:6, 6:1, 7:5 – отыграл 2 матчбола

QF: Карен Хачанов (-, 3) 7:6(6), 6:4

SF: Уго Умбер (Франция, 2) 6:3, 7:6(4)

FR: Зизу Бергс (Бельгия) 7:5, 7:6(8)

Габриэль Диалло провел второй финал на уровне Тура и выиграл свой первый трофей. В прошлом году 23-летний канадец уступил в решающем матче на турнире ATP 250 в Алматы.

Зизу Бергс сегодня также играл свой второй финал на турнирах ATP и боролся за дебютный титул. В начале этого сезона 26-летний бельгиец проиграл Гаэлю Монфису в финале турнира АТР 250 в Окленде.

Диалло по итогам соревнований в Нидерландах дебютирует в топ-50 мирового рейтинга, поднявшись на 44-е место, а Бергс повторит свой персональный рекорд на 49-й позиции.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua