“Это путь, полный удивлений: даже я поражён, куда она смогла дойти”. Тренер четвертой ракетки мира – о причинах прогресса своей подопечной

Сезон 2024 стал настоящим прорывом для 28-летней итальянки Жасмин Паолини, завершившей год на 4-й строчке мирового рейтинга WTA



Под руководством тренера Ренцо Фурлана, который работает с ней с 2016 года, Паолини совершила впечатляющий скачок в рейтинге, начав год на 29-м месте. В этом сезоне итальянка сыграла в двух финалах Grand Slam (Ролан Гаррос и Уимблдон) выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Париже (в паре с Сарой Эррани), титул WTA 1000 в Дубае и помогла сборной завоевать Кубок Билли Джин Кинг. За эти достижения Фурлан получил награду WTA Awards «Тренер года».

Ренцо Фурлан, бывший 19-й номер мирового рейтинга, в интервью Il Messaggero рассказал о трансформации своей подопечной:

“У Жасмин всегда был огромный потенциал. Я годами говорил, что она способна на большее. Главное отличие сегодня – она стала гораздо увереннее в своих силах. Да, у неё произошел технический прогресс, но важнее то, как она изменила своё отношение к игре. Это путь, полный удивлений: даже я поражён, куда она смогла дойти”.

“У Жасмин гораздо больший технический и физический потенциал по сравнению со мной. Она всего 1,60 м ростом, но играет на равных с соперницами ростом 1,80 м. В этом её сила: она технически более универсальна, несмотря на то, что её соперницы обычно выше и специализированы в одном стиле игры”, — отметил Фурлан.

Тренер отмечает, что у Паолини всегда были сильные удары справа, но не хватало стабильности на задней линии, и она часто допускала ошибки. Тем не менее, несмотря на её значительное продвижение в рейтинге, подход к игре остался практически неизменным. Её стиль сохранился, но под руководством Фурлана он эволюционировал до максимума:

“Это был процесс. Жасмин хотела играть очень быстро, что она и делала, но из-за этого она ограничивалась задней линией, перемещалась в основном по горизонтали и часто била плоско, теряя длину ударов. Ей нужно было научиться двигаться более вертикально, чтобы лучше использовать подготовку к удару и эффективнее защищаться. Сегодня она чаще использует топспин, переносит вес тела вперёд, благодаря чему её удары остаются мощными и быстрыми, но с меньшими рисками. Она варьирует подачу и стала надёжнее на приёме”.



Важным этапом стала игра в паре с Сарой Эррани, которая помогла Паолини улучшить игру у сетки:

“Сара научила её лучше видеть игру и работать над такими элементами, как подача и игра с лёта. Это дало ей больше уверенности в парной игре, и мы продолжим развивать это направление”.

“Если ты не обладаешь исключительным талантом, как у Жасмин, роль тренера не играет решающей роли: на корте именно спортсмен берёт ответственность. Это он бьёт мощный удар на брейк-пойнте или выдерживает давление, подавая на матч. Все заслуги – её. Тренер лишь вспомогательное звено, поддержка. Я предлагаю свои идеи, затем мы обсуждаем их вместе и ищем решения”, – объясняет Ренцо Фурлан.

Такой подход напоминает работу лидерами тенниса, например Янником Синнером: “Это один из тех игроков, которых мы внимательно изучаем. Он невероятен в умении занимать правильную позицию на корте, сбалансировать атаку и защиту, а также в подготовке ударов”, – говорит Фурлан.



Тренер Паолини также поделился планами на ближайшее время: «С понедельника мы тренируемся в Дубае. Затем я вернусь к семье, а мы с Жасмин снова встретимся 23-го числа. Она проведёт полноценный подготовительный блок к турниру в Абу-Даби, затем выступит на United Cup и на Australian Open”.

“Следующий сезон будет сложным. Её задача – подтвердить свой уровень. Но, что бы ни случилось, она уже написала великолепную спортивную историю” – подытожил итальянский тренер.



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