Ролан Гаррос. Крейчикова третий сезон подряд проиграла на старте, Анисимова впервые за два года выиграла матч в Европе

В женской сетке Открытого чемпионата Франции завершился первый игровой день

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Виктория Голубич (Швейцария) — Барбора Крейчикова (Чехия, 24) 7:6(3), 6:4

Ван Синьюй (Китай) — Юле Нимайер (Германия, Q) 0:6, 6:2, 6:4

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Мартина Тревисан (Италия) 6:1, 6:2

Катержина Синякова (Чехия, 32) — Далма Галфи (Венгрия, LL) 7:5, 7:6(3)

Клоэ Паке (Франция, WC) — Диана Шнайдер (-) 6:3, 6:1

Кэти Волынец (США, Q) — Александра Крунич (Сербия, SR) 7:6(4), 6:2

Тамара Зиданшек (Словения, Q) — Алисон ван Эйтванк (Бельгия, SR) 6:2, 2:6, 6:1

Аманда Анисимова (США, SR) — Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) 7:6(6), 6:4

Клара Таусон (Дания) — Татьяна Мария (Германия) 6:2, 6:3

Ван Сиюй (Китай) — Бай Чжуосюань (Китай) 7:5, 6:7(4), 6:3

Ван Синьюй совершила камбэк в решающем сете матча против Юле Нимайер, уступая со счётом 1:4.

Барбора Крейчикова третий сезон подряд проиграла в своём стартовом матче на Ролан Гаррос. Напомним, в 2021 году чешка выиграла титул в Париже. Сегодняшнее поражение стало для Крейчиковой пятым подряд. В последний раз она выигрывала матч в начале февраля, когда вышла во второй круг на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Клоэ Паке (№136 WTA) седьмой раз принимает участие в основной сетке Ролан Гаррос и впервые за семь лет вышла во второй круг домашнего турнира, что является её лучшим результатом на уровне Grand Slam. Сегодняшняя победа стала для француженки пятой в карьере над соперницей из топ-50.

Аманда Анисимова прервала серию из трёх поражений и выиграла свой первый матч на европейском грунте с 2022 года, когда дошла до четвёртого круга Ролан Гаррос. Лучший результат американки в Париже — полуфинал в 2019 году, когда она уступила будущей чемпионке Эшли Барти.

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