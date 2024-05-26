Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Промоутер Тайсона Фьюри Франк Уоррен рассказал почему у Александра Усика не отберут чемпионский титул IBF в ближайшее время.

«У Александра и Тайсона было очень сложный бой. Насколько мне известно – Усик отстранен комиссией от бокса на 40-45 дней. И в течение этого времени IBF не имеет права отобрать чемпионский титул у Усика, ведь боксер не в состоянии его защищать.

Я думаю, что на кону реванша Фьюри – Усик будут стоять четыре чемпионских пояса», – отметил Уоррен.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн не уверен, что у Усика в ближайшее время отберут титул IBF.

sport.ua