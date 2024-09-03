«Он не настоящий!» Фроч высказался о решении забрать у Усика титул IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением о том, что у украинского боксера Александра Усика отобрали чемпионский пояс IBF перед реваншем с Тайсоном Фьюри.

«Зачем было забирать у Усика титул IBF перед реваншем с Фьюри? Это все политика. Они сделали так, чтобы бой Дюбуа – Джошуа был чемпионским. Это картонный пояс, он просто не настоящий. Кто бы ни победил в бою Дюбуа – Джошуа, – он не будет настоящим чемпионом. Я думаю, что Джошуа победит, но он не может называть себя настоящим чемпионом. Настоящий чемпион сейчас только один – это Александр Усик», – сказал Фроч.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua