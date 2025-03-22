ГВОЗДИК – о звезде бокса из Украины: «Я слышал, что он все. Что они ждут?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о будущем Василия Ломаченко – обладателя титула IBF в легком весе.

«Действительно ли Лома хочет драться, потому что я слышал, что он все. Я не знаю. Они ничего не анонсируют, молчат. Я слышал, что он ждет результатов МРТ. Эти результаты должны прийти из Испании, из другой галактики. Что они ждут?», – сказал Гвоздик.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

sport.ua