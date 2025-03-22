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Футбол

Франция – Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Франция - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    • Сборная Франции попробует отыграться во втором матче против Хорватии в четвертьфинале Лиги наций. Подопечные Златко Далича, соответственно, будут защищать свое преимущество в два мяча. Скоро узнаем, кто пройдет дальше.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в это воскресенье, 23-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

    Франция - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    1.42 4.80 7.80 Узнать больше

    Трансляция матча

    Франция - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    Франция - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    Франция - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    В эфире

    Франция - Хорватия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    Трансляція матчу Франція – Хорватія Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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