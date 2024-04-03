Шахтер разгромил Черноморец по пути в финал Кубка Украины

Донецкий Шахтер обыграл одесский Черноморец в полуфинале Кубка Украины.

Матч завершился со счетом 4:1.

Дублем в составе «горняков» отличился Георгий Судаков, по голу забили Даниил Сикан и Артем Бондаренко.

У «моряков» мяч на счету нападающего Андрея Штогрина.

Кубок Украины

1/2 финала, 3 апреля

Шахтер (Донецк) — Черноморец (Одесса) 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 — 12 Сикан, 1:1 — 18 Штогрин, 2:1 — 44 Бондаренко (пен), 3:1 – 52 Судаков, 4:1 – 79 Судаков

Шахтер: Потрошитель, Бондарь, Эгиналду (68 Зубков), Крыськив, Судаков (81 Гомес), Сикан (68 Траоре) , Азаров (46 Педриньо), Бондаренко, Матвиенко (к), Конопля, Кевин (68 Степаненко)

Черноморец: Варакута, Путря (к), Салюк, Гучек (86 Гучек), Ермаков, Васильев, Брагару (86 Шаповал), Авагимян, Штогрин, Бойчук (86 Иеде), Бадибанга (86 Альваренга)

Предупреждение: 16 Азаров

Второй финалист определится в четверг, 4 апреля, в матче Полесья — Ворскла (начало — в 18:00 по киевскому времени).

Ранее стало известно место проведения финального матча турнира, который состоится 15 мая.

champion.com.ua