Киев-Баскет обыграл Прикарпатье-Говерлу и вышел в полуфинал Суперлиги FAVBET

Киевляне в полуфинале сразятся с БК Ровно, другую пару составят Днепр и Черкасские Мавпы

Киев-Баскет в решающем матче четвертьфинальной серии Суперлиги FAVBET на своей площадке одержал убедительную победу над Прикарпатьем-Говерлой — 86:65.

Киевляне, несмотря на драматичное поражение в ответном поединке, в родных стенах доказали свое преимущество над оппонентом.

Гостям удалось продержаться на равных первую четверть, но в дальнейшем команда Дмитрия Забирченко добилась превосходства и уже не упускала инициативу, уверенно доведя встречу до победного конца.

Таким образом, Киев-Баскет стал последним участником финала четырех. Столичный клуб стал единственный, кому потребовалось три матча для преодоления стадии 1/4 финала.

В полуфинале соперником Киев-Баскета станет БК Ровно, который ранее дважды одолел Старый Луцк. Другую полуфинальную пару составили Днепр и Черкасские Мавпы.

Суперлига FAVBET-2023/24. Плей-офф. Четвертьфинал. 3-й матч

Киев-Баскет — Прикарпатье-Говерла — 86:65 (17:17, 25:19, 24:16, 20:13)

Киев-Баскет: Байнум (35 + 5 подборов + 3 передачи + 3 перехвата), Зайцев (11), Буренко (10 + 8 передач + 7 подборов — 4 потери), Скира (10), Заплотинский (8 + 9 подборов), Кисильчук (8 + 6 подборов), Кошеватский (2), Фреш-Стаханов (2), Стародуб (0 + 4 передачи)

Прикарпатье-Говерла: Кабацюра (19 + 8 подборов — 5 потерь), Старцев (15 + 5 передач), Лесик (13 + 7 подборов + 3 передачи), Горобченко (6), Чугунов (5), Лонюк (5), Аврахов (2)

Счет в серии — 2:1

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