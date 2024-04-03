Известна причина, почему Букайо Сака не будет играть в матче против Лутон Таун

Артета прокомментировал ситуацию
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, почему Букайо Сака не сыграет в мате против "Лутон Таун".
"Букайо был вынужден выйти против "Сити" три дня назад. Он чувствовал что-то и поэтому не смог сделать все, что нам было нужно, чтобы дать ему шанс начать игру сегодня".
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"Поэтому мы решили не играть с ним", — добавил специалист.
Матч "Арсенал" — "Лутон Таун" состоится 3 апреля. Начало — в 21:30.