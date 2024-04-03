Следить
Футбол

Известна причина, почему Букайо Сака не будет играть в матче против Лутон Таун

Артета прокомментировал ситуацию

Известна причина, почему Букайо Сака не будет играть в матче против Лутон Таун

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, почему Букайо Сака не сыграет в мате против "Лутон Таун".

    "Букайо был вынужден выйти против "Сити" три дня назад. Он чувствовал что-то и поэтому не смог сделать все, что нам было нужно, чтобы дать ему шанс начать игру сегодня".

    Читайте такжеЖезус — о борьбе за чемпионство в АПЛ: Это всего лишь два балла

    "Поэтому мы решили не играть с ним", — добавил специалист.

    Матч "Арсенал" — "Лутон Таун" состоится 3 апреля. Начало — в 21:30.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis