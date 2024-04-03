Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла

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Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (20-0, 17 КО) вернулся в ринг.

В ночь на 3 апреля он в американском Нэшвилле встретился в ринге с 40-летним Деоном Ронни Хейлом (5-18-1, 4 КО) из США.

Поединок был остановлен в 3-м раунде – Сиренко отправил соперника в нокаут

Напомним, что бой Владислава и Деона Ронни должен был состояться 5 марта, однако соперник украинца тогда был арестован.

Сиренко в последний раз до победы над Хейлом боксировал 18 декабря 2021 года. Тогда во время вечера бокса в Броварах он одолел Андрея Руденко.

sport.ua