Зірка «Кварталу» прийшла на матч плей-оф Суперліги. І придбала майку лідера однієї з команд

Зірка «Кварталу 95» та народний депутат Юрій Корявченков виграв майку капітана «Старого Луцька» Володимира Коцька на благодійному аукціоні, який проходив під час другого матчу чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги між командою з Волині та «Рівним».

Він придбав лот за 10 тисяч гривень. Кошти допомогли закрити збір на тепловізор для бійця 211 бригади.

«💙💛 Під час домашнього матчу проти БК «Рівне» у великій перерві на благодійному аукціоні було розіграно форму нашого капітана Володимира Коцька. В результаті перемогла ставка відомого гостя, народного депутата Юрія Корявченкова, який придбав лот за 10 тисяч гривень. Кошти допомогли закрити збір на тепловізор для бійця 211 бригади. БК «Старий Луцьк-Університет» вже вкотре організовує акції для підтримки ЗСУ. Все буде Україна!», – підписали пост у соцмережах клубу.

Фото: Instagram «staryylutsk», Youtube «Старий Луцьк-Університет»

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