Вассёр: Мы должны идеально выполнить свою работу

После победы в Мельбурне в Ferrari с оптимизмом ждут возможности закрепить успех в Сузуке…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы отправляемся в Японию, воодушевленные победным дублем в Австралии. Радость победы заставляет нас работать ещё усерднее, чтобы как можно скорее испытать это чувство снова.

Гонка в Сузуке станет серьёзным испытанием для машин и гонщиков, поэтому она так популярна. Мы уверены в конкурентоспособности машины, но знаем, что должны идеально выполнить свою работу, чтобы одолеть соперников.

Мы впервые проводим гонку на Сузуке в начале весны, погода может сыграть свою роль, но мы подготовились к этому ещё на базе, и полны решимости быть впереди».

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