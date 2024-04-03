Судаков: Против Черноморца всегда тяжело играть >

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Полузащитник Шахтера Георгий Судаков прокомментировал победу над Черноморцем в полуфинале Кубка Украины.
Слова футболиста передает корреспондентка Чемпиона Соломия Романчук.
– оцениваете игру своей команды сегодня, полностью ли выполнили установку тренера?
– Играли хорошо. Черноморец хорошая команда, против них всегда тяжело играть, но выполнили все, что планировали, поэтому получился такой результат. За завтрашний день будет играть Полесье с Ворсклой. С кем бы вам хотелось сыграть? Мне не принципиально. Что Полесье Ворскла, очень хорошие команды, поэтому я уверен, что финал будет очень интересен.
Судаков провел на поле 79 минут, после чего его заменил Ласина Траоре. Георгий сумел отличиться двумя забитыми мячами, а Шахтер победил со счетом 4:1.
Напомним, что финал Кубка Украины состоится 15 мая в Ровно. Второй финалист определится 4 апреля, путевку разыграют Полесье и Ворскла.