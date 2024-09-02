Connect with us
Футбол

Вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы

Хорошие новости для команды

Вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы

Фото: twitter.com/FCBarcelona

    • Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати вернулся к тренировкам с командой после травмы, которую получил во время предсезонной подготовки.

    Ожидается, что футболист будет полностью готов к матчу 5-го тура Ла Лиги против "Жироны", который запланирован на 15 сентября.

    Фати в прошлом сезоне выступал за "Брайтон" на правах аренды, где сумел забить два гола в 19 матчах АПЛ.

    Читайте такжеСевилья хочет усилить линию атаки бывшим игроком мадридского Атлетико и Барселоны
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis