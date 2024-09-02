Без неожиданностей. Названы лучшие спортсмены Украины в августе

Национальный олимпийский комитет Украины назвал лучших спортсменов страны в августе. Учитывая выступления на Олимпийских Играх, лучшими стали легкоатлетка Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.
Магучих завоевала золото Олимпиады в прыжках в высоту, а Хижняк стал лучшим в олимпийском боксерском турнире в категории до 80 кг.
Лучшими тренерами стали Татьяна Степанова (наставница Магучих) и Александр Хижняк (наставник Александра Хижняка). Лучшей командой стала женская сборная Украины по фехтованию.
Команда на ОИ-2024 завоевала золото.
Лучшей юной спортсменкой признана Анастасия Кобец — чемпионка мира по скалолазанию в двоеборье среди молодежи.