ФОТО. Невероятная! Жена Усика в красном плаще впечатляет

Instagram. Екатерина Усик

Жена украинского боксера Александра Усика – Екатерина – порадовала своих подписчиком новым ярким фотосетом.

Екатерина Усик опубликовала свежие снимки фотосессии, которая состоялась в Милане – одной из столиц мировой моды.

Жена украинского супертяжа показала насколько стильной и изысканной она может быть, впечатлив всех своим красным плащом.

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Фото очень понравились её аудитории, которая щедро вознаградила её комплиментами в комментариях:

«Ваууу😍», «Фантастическая женщина 💫❤️», «🔥🔥🔥🔥просто поджог!», «Невероятная».

Екатерина Усика воспользовалась моментом и поздравила всех с Рождеством и наступающим Новым годом:

«С наступающими праздниками Вас 🇺🇦🎄Бажаю чтобы в Ваших сердцах всегда пылали свет и любовь🌟».

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