Усиление Колоса, топ-клуб для Забарного и очередной свободный агент для Барсы. Главные новости за 25 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 25 декабря

koloskovalivka.com

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 25 декабря.

Десятка для Колоса

"Колос" объявил о подписании контракта с 23-летним албанским полузащитником Ариналдо Ррапаем. Transfermarkt оценивает сделку в 300 тысяч евро. Ррапай имеет опыт игры на позиции десятки, восьмерки и вингера. На его счету два матча за национальную команду Албании.

Ливерпуль хочет Забарного?

Сенсационный первый круг в исполнении "Борнмута" привлек внимание к ключевым игрокам "вишенок" со стороны топ-клубов. "Ливерпуль" следит за тремя игроками 5-й команды АПЛ, включая Илью Забарного. Зимой будут обдумывать возможность офферов.

Барса заманивает Та

"Барселона" продолжает пылесосить рынок свободных агентов. Сейчас всерьез работают над переходом Джонатана Та из "Байера". Фабрицио Романо сообщает, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Русин вернется в УПЛ?

ЛНЗ и "Металлист 1925" нацелились на трансфер украинского нападающего "Сандерленда" Назария Русина. Отметим, что оба главных тренера команд Роман Григорчук и Патрик ван Леувен уже работали с футболистом. "Черные коты" в свою очередь не против избавиться от Русина, у которого 0 результативных действий в 7 матчах сезона.

Коло Муани ищет прибежище

Рандаль Коло Муани фактически гарантировано покинет ПСЖ в зимнее трансферное окно. Луису Энрике француз не нужен, в то время как 3 топ-клуба АПЛ не против забрать его в аренду, как и один немецкий – вернуть в Бундеслигу. Напомним, ПСЖ купил Коло Муани за 95 млн евро.

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