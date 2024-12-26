Кристиан Хорнер: Я никогда не думал об уходе

В интервью RacingNews365 руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер говорил о непростой ситуации в начале года, когда одна из сотрудниц обвинила его в неподобающем поведении, и удовлетворении от очередного титула в конце.

Кристиан Хорнер: «В жизни важно придерживаться своих принципов и убеждений. Я получил огромную поддержку внутри команды. В паддоке ходило много разговоров, но как только я пересекал границу наших боксов, всё было как обычно.

В подобных ситуациях вы сразу видите, кто ваши друзья. Я никогда не думал об уходе, но этот год не хотел бы повторить. Думаю, тот факт, что мы закончили сезон с теми результатами, которых добились, свидетельствует о силе и глубине нашей команды.

Я просто верил в себя, чувствовал огромную поддержку от своей семьи и жены, и сосредоточился на том, чтобы мы продолжали побеждать. Мы увидели, как наш гонщик завоевал свой четвертый титул, восемь раз стартовав с поула и выиграв девять Гран При – больше, чем любая другая команда в этом году.

Некоторые пытались использовать сложную ситуацию в свою пользу, но она сплотила нашу команду. Мы стремились к максимальным результатам даже когда наша машина не была самой быстрой. Мы всё равно стремились придумать лучшую стратегию, идеально провести пит-стопы, обеспечить высокую надёжность. В конце сезона мы смогли вернуть машине скорость и результаты, а в последних гонках одержали две победы».

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