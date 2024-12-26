ВИДЕО. Вот как Екатерина Усик болела за мужа во время боя с Фьюри

Instagram. Екатерина Усик

Жена украинского боксера Александра Усика, Екатерина, опубликовала в сторис Instagram видео со своими эмоциями во время боя мужа против Тайсона Фьюри.

На видео Екатерине Усик не сидится на одном месте, и по ней видно, насколько сильно она переживала, периодически вскакивая со своего места.

Во время трансляции часто можно было услышать крики «Саша, давай!» – это были крики жены Усика.

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Видео опубликовала блогерша Кира Кучеренко, которая ранее балотировалась в депутаты от «Радикальной партии» Олег Ляшка:

«Если любовь, то только такая ❤️», – подписала пост Кучеренко.

В комментариях все восхищаются силой любви Александра и Екатерины:

«Думаю, что это ее было слышно во время трансляции боя «Саша давай». Молодчинка жена🌸», «Вы такие классные. Я представляю как вы переживали. Любви вам и счастья ❤️», «Смотрю и радостно! Так и должно быть❤️», и так далее:

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