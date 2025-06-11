Евро U-21. Италия – Румыния 1:0. Матч на минималках

В группе А состоялся матч между Италией и Румынией.
Номинальные хозяева открыли счёт в середине первого тайма. Отметился полузащитник "Ромы" Бальданзи. Но итальянцы могли потерять преимущество.
Румыния в конце тайма получила право на пенальти и могла сравнивать счёт. Но Мунтяну его не реализовал.
Во втором тайме итальянцы могли увеличить отрыв и Румыния получить заветный бал, но команды моментами не воспользовались.
Италия забрала 3 балла и делит лидерство с Испанией.
Евро U-21, Первый тур, Трнава
Италия U-21 – Румыния U-21 1:0
Гол: Бальданзи, 26