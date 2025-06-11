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Футбол

Евро U-21. Италия – Румыния 1:0. Матч на минималках

Евро U-21. Италия – Румыния 1:0. Матч на минималках

    • В группе А состоялся матч между Италией и Румынией.

    Номинальные хозяева открыли счёт в середине первого тайма. Отметился полузащитник "Ромы" Бальданзи. Но итальянцы могли потерять преимущество.

    Румыния в конце тайма получила право на пенальти и могла сравнивать счёт. Но Мунтяну его не реализовал.

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    • Во втором тайме итальянцы могли увеличить отрыв и Румыния получить заветный бал, но команды моментами не воспользовались.

    Италия забрала 3 балла и делит лидерство с Испанией.

    Евро U-21, Первый тур, Трнава

    Италия U-21 – Румыния U-21 1:0

    Гол: Бальданзи, 26

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