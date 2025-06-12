Штутгарт. Шелтон за два часа победил “квалифаера”, Фритц второй раз в сезоне обыграл Алиса

Результаты третьего игрового дня на турнире АТР 250 в Германии



Штутгарт, Германия • 9-15 июня • трава • €778,445

Действующий чемпион: Джек Дрэйпер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Бен Шелтон (США, 3) – Пьег-Юг Эрбер (Франция, Q) 7:6(4), 7:5

Иржи Легечка (Чехия, 8) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC) 6:4, 7:5

Мартон Фучович (Венгрия, Q) – Артур Риндеркнех (Франция) 7:6(4), 6:3

Тэйлор Фритц (США, 2) – Кантен Алис (Франция) 6:3, 7:6(6)

• Бен Шелтон второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира АТР на траве. Американский теннисист затратил на свою победу почти два часа игрового времени. Шелтон записал на свой счет восемь эйсов, сделал один брейк и отыграл все пять брейк-поинтов соперника. В четвертьфинале 12-й номер рейтинга АТР сыграет против 33-й ракетки мира чеха Иржи Легечки.

• Тэйлор Фритц второй раз в этом году сыграл против Кантена Алиса и второй раз его обыграл (их первый поединок состоялся на грунте в Женеве). Седьмая ракетка мира Фритц за выход в полуфинал соревнований в Германии сыграет против “квалифаера” Мартона Фучовича, которому проиграл в четвертьфинале этого турнира в 2023 году (общий счет их личного противостояния 2-1 в пользу Фритца).

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