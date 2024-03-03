Рафаэль Надаль: «Для меня приоритет — попытаться уехать из Индиан-Уэллс невредимым, чтобы не пришлось пропустить грунтовый сезон»

Бывшая первая ракетка мира и чемпион 22 турниров Grand Slam Рафаэль Надаль поделился новостями о состоянии своего здоровья перед очередной попыткой вернуться в тур на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс

Мышечная травма помешала 37-летнему теннисисту полноценно начать сезон, ограничив его лишь одним выступлением — четвертьфиналом на турнире в Брисбене.

Рафаэль Надаль признал, что его «плохая» подготовка к Индиан-Уэллс означает, что он не имеет никакого представления о том, как он выступит на своем втором турнире за 13 месяцев.

«Я не знаю, как я буду чувствовать себя, — признался Надаль. «Я не сыграл ни одного сета после Брисбена. У меня были лучшие и худшие моменты, но если я здесь, это уже хорошая новость. Две недели назад, помимо результатов, я поставил себе цель сыграть в Лас-Вегасе и Индиан-Уэллс, и я приблизился к ее достижению.

Не знаю, на каком уровне я буду, но это не самое главное на сегодняшний день. Для меня важно провести несколько дней в Индиан-Уэллс и потренироваться с профессионалами.

Подготовка к Индиан-Уэллс была плохой, а к Брисбену — хорошей. Я надеюсь сыграть хотя бы еще сет между выставочным матчем в воскресенье и тремя оставшимися днями до начала турнира».

Рафа признался, что, возможно, в последний раз сыграет на Ролан Гаррос, но пока не готов принимать никаких окончательных решений относительно своего будущего.

«Для меня приоритет — попытаться уехать из Индиан-Уэллс невредимым, — добавил он. «Чтобы не пришлось пропустить грунтовый сезон, который может быть последним, а может и не последним, я еще не решил на 100%. На данный момент все идет именно так.

Я не прощаюсь, потому что тогда я бы сказал, что больше не буду играть. Это важный момент, и я не хочу этого говорить, потому что я не на 100% уверен в этом. Последние два года я не имел возможности играть. Жизнь показывает тебе путь.

Как я себе представлял свое прощание? Честно говоря не делал этого, потому что когда начинаешь что-то представлять, это означает, что чем ближе ты к этому, тем ближе оно к тебе. Я бы хотел попрощаться, будучи конкурентоспособным и получая удовольствие на корте. Может ли это стать реальностью или нет, покажет время».

Рафаэль Надаль, который опустился на 654 место в мировом рейтинге, проведет свой матч первого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс 7 марта. Сегодня испанец примет участие в выставочном матче в Лас-Вегасе, в котором сыграет против Карлоса Алькараса.

btu.org.ua