Бенфика с Трубиным разгромно проиграла Порту в чемпионате Португалии

Порту разгромил Бенфику в матче 24-го тура чемпионата Португалии.

Поединок завершился со счетом 5:0.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин отыграл полный матч. Вратарь в этом сезоне сыграл за «орлов» в 35 поединках: пропустил 34 гола, 13 игр отстоял «на ноль».

Контракт вратаря с Бенфикой действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Трубина в 25 миллионов евро.

Чемпионат Португалии

24 тур, 3 марта

Порту – Бенфика 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 — 20 Галену, 2:0 — 44 Галену, 3:0 — 55 Венделл, 4 :0 — 75 Пепе, 5:0 — 90 Данни Намасо

В настоящее время Бенфика занимает второе место в турнирной таблице национального чемпионата с 58 очками после 24 сыгранных матчей.

Посреди прошлой недели подопечные Роджера Шмидта уступили в лиссабонском дерби Спортингу в рамках первой игры 1/2 финала Кубка Португалии.

champion.com.ua