Оскар Пиастри недоволен действиями Лэнса Стролла

В Монце Оскар Пиастри финишировал вторым, проиграв Шарлю Леклеру, победителю Гран При Италии, 2,664 секунды. После своего второго пит-стопа на 38 круге гонщик McLaren вернулся на трассу в 18,5 секунды позади Ferrari монегаска и довольно быстро сокращал отставание, но догнать не успел.

По словам Пиастри, в том числе на последних кругах этому помешал трафик, поскольку ему пришлось обгонять Aston Martin Лэнса Стролла и Alpine Эстебана Окона, отстававших на круг. Впрочем, какое-то время он потерял и позади Ferrari Карлоса Сайнса, прежде чем смог опередить испанца на 45 круге в шикане Ascari.

Но если сложить всё это с потерей порядка 0,8 секунды в боксах McLaren во время второго пит-стопа, то получается, что в идеальных условиях у него был шанс настичь Леклера.

«Я сразу спросил команду, в каком темпе нужно ехать, чтобы догнать Шарля, – прокомментировал Оскар после гонки. – Примерно такой темп я держал на нескольких первых кругах, поэтому настрой у меня был вполне оптимистичный.

Но я потерял довольно много времени позади Карлоса. А Стролл вообще ехал так, словно это была первая картинговая гонка в его жизни – не знаю, о чём он там думал, когда увидел, что ему показывают синие флаги. Это стоило мне ещё одной секунды.

Чтобы выиграть гонку, я должен был проехать последний отрезок дистанции идеально, однако из-за всех этих мелочей мы в конечном итоге упустили свой шанс. В любом случае вероятность победы была не так уж велика, но однозначно, что возможность за неё побороться всё-таки была. Я атаковал в полную силу, пытаясь выиграть гонку, и ехать быстрее я уже не мог. Но мне просто немного не хватило».

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